Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində iri terror aktının qarşısı alınıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayətin polis idarəsi bəyan edib.

Qeyd olunur ki, polisin verdiyi məlumatda qeyd olunur ki, teraktın jandarmeriya binası yaxınlığında törədilməsi planlaşdırılıbmış.

Polisin məlumatına əsasən, terror cəhdinin arxasında PKK terror təşkilatı dayanır.

