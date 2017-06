İllər əvvəl ekranların tanınmış siması olan Esra Ceyhan bu günlərdə kameralara tuş gəlib.



Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, qızı ilə tədbirlərin birinə qatılan keçmiş aparıcı vaxtilə qadın verilişləri ilə məşhur idi.

1992-ci ildə diş həkimi Barbaros Ceyhanla ailə quran Esra 17 il sonra ərindən boşanıb.

