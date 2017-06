Almaniya millisinin sabiq üzvü karyerasını başa vuracaq

"Bayer Leverkusen"in hücumçusu Ştefan Kisslinq növbəti mövsüm karyerasını başa vurmaq qərarına gəlib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Almaniya millisinin sabiq üzvü bu qərarını baş məşqçi Hayko Herrlixə də çatdırıb. Herrlix onun ən azı 1 mövsüm oynamasını istəyirdi.

"Yeni məşqçimiz ilə danışdım. Konstruktiv söhbət alındı. Onun futboldan məlumatı böyük olmaqla bərabər, həm də özü keçmişdə futbolçu olub. Növbəti mövsüm mənim üçün son olacaq" - 33 yaşlı Kisslinq qeyd edib. O, 2006-cı ildən Leverkuzen klubunun şərəfini qoruyur.

Milli.Az

