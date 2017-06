Almaniyanın "Aue" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb. Fanat.Az xəbər verir ki, II Bundesliqa təmsilçisi Tomas Letşə tapşırılıb.

O, "Aue"nin baş məşqçi postunda "Şalke 04"ə gedən Domeniko Tedeskonu əvəzləyib. 48 yaşlı mütəxəssis 3 illik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, "Aue"də millimizin üzvü Dmitri Nazarov çıxış edir.

Fanat.Az

