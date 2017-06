12-15 iyun tarixlərində Naxçıvanda keçirilən Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin birgə təlimləri düşməni qorxuya saldı.



Publika.az xəbər verir ki, təlimləri geniş işıqlandıran Türkiyə mediası “Dosta etibar, düşmənə qorxu” deyə yazıb.



“Haber7” saytı təlimləri “Düşmənə gözdağı” deyə təqdim edib.



Qeyd edək ki, Naxçıvandakı təlimlər Ermənistanla sərhəd bölgəsində keçirildi. Bu amil İrəvanda ciddi narahatlığa səbəb oldu.



