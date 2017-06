Bakı. 19 iyun. REPORT.AZ/ Xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin "Mənim səfərim" kitabının təqdimatı keçiriləcək.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, kitab AzərKitab - Kitab Təbliğatı Mərkəzində AYBKitab layihəsi çərçivəsində çap edilib.

Təqdimat mərasimi iyunun 23-də, saat 12:00-da baş tutacaq.



