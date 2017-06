Onu 200 nəfərin arasından seçmişdilər, amma sevdiyi Dilarə üçün Bakıya qayıtmaq istəyirdi;

Stalin təyyarədən çox qorxurdu, qatarla Giləziyə gəlib Bağırovu gözləmişdi;

O, təkcə Stalini qorumadı, dünyanın daha iki liderinin taleyinə də, onun əsgərləri də cavabdeh idi...

SSRİ dağılandan sonra isə bu əfsanə Bakıdan köçdü...və bu gün vəfat etdi...

Bir azdan Lent.az-da...

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.