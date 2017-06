"Formula 1"də Bakıda işıqforlar söndürüləcək küçə və prospektlər - SİYAHI

Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) qərarı ilə paytaxtımızda keçiriləcək "Formula-1" Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar 19-26 iyunun tarixlərində aşağıda qeyd edilən küçə və prospektlərin kəsişmələrində quraşdırılan siqnal kontrollerlərinə "sarı döyünən işıq" və "svetoforun söndürülməsi" siqnal əmri tətbiq edilib.

BNA-dan Milli.Az-a verilən məlumata görə, "svetoforun söndürülməsi" siqnal əmri tətbiq edilən yol kəsişmələri bunlardır:

- Azərbaycan prospekti - Əziz Əliyev küçəsi;



- Əziz Əliyev küçəsi - Neftçilər prospekti;



- Bülbül prospekti - Neftçilər prospekti;

- Üzeyir Hacıbəyov küçəsi - Rixard Zorge küçəsi;



- Üzeyir Hacıbəyov küçəsi - Aleksandr Puşkin küçəsi;



- Üzeyir Hacıbəyov küçəsi - Azadlıq prospekti;



- Rəşid Behbudov küçəsi - Üzeyir Hacıbəyov küçəsi;



- Bülbül prospekti - Üzeyir Hacıbəyov küçəsi;



- Rəşid Behbudov küçəsi - Zərifə Əliyeva prospekti;



- Bülbül prospekti - Zərifə Əliyeva küçəsi;



- Səməd Vurğun küçəsi - Zərifə Əliyeva prospekti;



- Bülbül prospekti - Əfsələddin Xəqani küçəsi;



- Rəşid Behbudov küçəsi - Əfsələddin Xəqani küçəsi;



- Azadlıq prospekti - Əfsələddin Xəqani küçəsi;



- Aleksandr Puşkin küçəsi - Əfsələddin Xəqani küçəsi;



- Aleksandr Puşkin küçəsi - Nizami Gəncəvi küçəsi.





"Sarı döyünən işıq" siqnal əmri tətbiq edilən yol kəsişmələri isə bunlardır:



- Üzeyir Hacıbəyov küçəsi - Keykab Səfərəliyeva küçəsi;



- Azadlıq prospekti - Nizami Gəncəvi küçəsi;



- Bülbül prospekti - 28 May küçəsi;



- 28 May küçəsi - Aleksandr Puşkin küçəsi;



- Bülbül prospekti - Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi;



- 28 May küçəsi - Keykab Səfərəliyeva küçəsi;



- 28 May küçəsi - Rixard Zorge küçəsi;



- Səməd Vurğun küçəsi - Üzeyir Hacıbəyov küçəsi;



- Bünyad Sərdarov küçəsi - Səid Rüstəmov küçəsi.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində