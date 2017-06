“Bakı Telefon Rabitəsi” İstehsalat Birliyi Bakıda yerləşən hərbi hissələrdə taksofonların sayını artıracaq.

Bunu layihəyə yaxın mənbə məlumat verib.

Məlumatda qeyd olunur ki, taksofonlar həmçinin azadlıqdan məhrum etmə müəssisələrində quraşdırılacaq.

Mənbə bildirib ki, bu zonalarda taksofonlara tələbat çox böyükdür.

Qeyd edək ki, hazırda “Bakı Telefon Rabitəsi” xidmət dairəsinə 355 taksofon fəaliyyət göstərir. //Trend

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.