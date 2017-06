Çinin Sıçuan əyalətində kommunikasiya peykinin buraxılışı uğursuzluğa düçar olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, "Çjunsin-9A" peyki nəzərdə tutulan orbitə çatmayıb.

Uğursuz buraxılışın səbəbi hələlik məlum deyil. Hazırda mütəxəssislər qeydə alınan qüsurların səbəbini araşdırır.

Aparatın uçuş trayektoriyasını təkrar hesablayan mütəxəssislər peykin nəzərdə tutulan orbitə çatdırılmasına çalışırlar.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.