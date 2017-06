Bakı. 19 iyun. REPORT.AZ/ Bakıda “Milli Kino Günləri” keçirilir.

Bu barədə "Report"a Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Tədbir Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsi və Nizami Kino Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı, Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının dəstəyi ilə keçirilir.

“Milli Kino Günləri” çərçivəsində nümayiş olunan filmlərin seanslarını təqdim edirik:

21 iyun, saat 12:30 – “İçəri Şəhər” filmi

23 iyun, saat 12:30 – “Qatil” filmi

26 iyun, saat 12:30 – “Xeyirlə Şərin rəqsi” filmi

28 iyun, saat 12:30 – “Yaddaş”

30 iyun, saat 12:30 – “Nabat” filmi

3 iyul, saat 12:30 – “Niyyət” filmi

5 iyul, saat 12:30 – “Buta” filmi

7 iyul, saat 12:30 – “Yarımçıq xatirələr” filmi

10 iyul, saat 12:30 – “Axınla aşağı” filmi

12 iyul, saat 12:30 – “Dərs” filmi

14 iyul, saat 12:30 – “Qırmızı bağ” filmi



