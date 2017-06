Üç il əvvəl həmkarı Kıvanç Baran Arslanla eşq yaşayıb daha sonra onunla nişanlanan aktrisa Pelin Öztekin ötən ilin iyulunda nişanını qaytarıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Arslandan ayrıldıqdan sonra baha Koçaslanla sevgili olan aktrisa bu münasibəti də davam etdirə bilməmişdi.

Hazırda isə Pelinin təşkilatçı Berk Uğuz ilə eşq yaşadığı iddia edilir.

Milli.Az

