Bakı. Ənvər Məmmədov - Trend:

Bu ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyəri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə artaraq 1,53 milyard manat olub.

Bu barədə Trend-ə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Məlumata görə, bu il heyvandarlıqda istehsal 2,3 faiz, bitkiçilikdə isə 0,1 faiz artıb.

