Əslən Avstraliyadan olan amerikalı İqqi Azaliya Kanadanın Toronto şəhərində keçirilən "Much Music Awards" mükafatının təqdimat mərasiminə qatılıb.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, müğənni mərasimə erotik geyimdə yollanmışdı.

Mərasimdəki nominantlar arasında Kamela Kabello, Nikki Bella, Karli Rey Cepsen, Keke Palmer, Ket Qrehem və başqaları da vardı.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.