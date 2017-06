Dələduzluqda təqsirləndirilən şəxs məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb

Bakı Apellyasiya Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən Elbrus Rzayevin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hakim Mirzəli Abbasovun sədrlik etdiyi iclasda qərar elan edilib. Qərara görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü dəyişdirilib. Onun barəsində şərti olaraq iki il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilib və azadlığa buraxılıb.

Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə E. Rzayev 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən onun vəkili İlham Əsədov apellyasiya şikayəti verib.



Təqsirləndirilən şəxs Bakıda yerləşən lombardlardan birinə avtomobil girov qoyacağını vəd edib, 12 min manat pul götürüb, lakin nə avtomobili, nə də pulu verməyib.

