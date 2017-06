2016-cı ilin sonunda bütün dünyada məcburi köçkünlərin sayı 65,6 milyon nəfərə çatıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 2016-cı il üzrə açıqladığı hesabatında bildirilir.

Hesabatda qeyd olunur ki, bu rəqəm bu günədək qeydə alınan ən yüksək göstəricidir.

2015-ci ildə bütün dünyada məcburi köçkünlərin sayı 65,3 milyon nəfər olub.

Milli.Az

