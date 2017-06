Azərbaycanlı müğənninin illərdir gizlətdiyi model sevgilisi üzə çıxdı - VİDEO

“Qala” qrupunun rəhbəri, müğənni Ceyhun Əliyev “Sevimli insanım” adlı mahnısına klip çəkidirib.

Publika.az xəbər verir ki, rejissor DeLee-nin ekranlaşdırdığı mahnının söz və musiqisi Ceyhunun özünə məxsusdur. Mahnı və klipdə tərənnüm edilən sevginin gerçək olduğu üzə çıxıb. Belə ki, müğənninin bəhs etdiyi xanım illərdir gizli saxladığı, əslən əcnəbi olan model Ancelinadır.

Müğənni bu sevgisini böyük ekrandan hər kəsə nümayiş etdirib. Bu barədə müğənni özü danışıb: “Mahnı elə-belə yazılmayıb. Mahnı və klipdəki ssenari mənə çox şeyi xatırladır. Ürəyimdən keçənləri nəhayət, misralara düzdüm. İstəyirdim mahnını başqa sənət dostum səsləndirsin, amma düşündüm ki, özüm qədər başqası bunu hiss etməyəcək. Ondan gözəl xanımı bu klipə çəkə bilməzdim. Məhz onu çəkdim və böyük kütlənini ixtiyarına verirəm”.

Qeyd edək ki, çəkilişlər daha çox dəniz kənarında aparılıb. Sevgilisi ilə kamera önünə keçən Ceyhun bu sevginin qarşılıqlı olduğunu hiss etdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.