Portuqaliyada meşə yanğınları nəticəsində ölənlərin sayı 63 nəfərə çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 13-ü yanğınsöndürən olmaqla 135 nəfər xəsarət alıb, ağır vəziyyətdə olanlar var. İki nəfərin itkin düşdüyü bildirilir.

Portuqaliyanın daxili işlər naziri Konstanşa di Souzanın sözlərinə görə, hazırda ölənlərdən 24-ün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olub.



Hazırda ölkənin bir neçə bölgəsində güclü meşə yanğınları davam etməkdədir.

Milli.Az

