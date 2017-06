Bakı. Trend:

Portuqaliyada meşə yanğınları nəticəsində ölənlərin sayı 63-ə çatıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, son məlumatlara əsasən, yanğınlar nəticəsində 13-ü yanğınsöndürən olmaqla 135 nəfər xəsarət alıb. Onlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağır dəyərləndirilir.

Portuqaliya prezidenti Marselu Rebelu di Souza hadisə yerini ziyarət edib.

Yanğınların söndürülməsində 200-ü İspaniya hərbçisi olmaqla 2 minə yaxın insan iştirak edir.

