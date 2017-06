Xanımları daha hündür olan məşhur cütlüklər - FOTO

Milli.Az axşam.az-a istinadən xanımı boyuna görə ərindən daha hündür olan məşhurları təqdim edir:

Aktrisa Bergüzar Korel həyat yoldaşı aktyor Halit Ergençlə eyni boydadır. Hər ikisinin boyu 1.80 santimetrdir.

Aktrisa Pınar Altuğ da həyat yoldaşı Yağmur Atacanla eyni boydadır. 1.73 santimetr olan Pınar hündürdaban ayaqqabı da Yağmurdan daha hündür görünür.

Aktrisa Kameron Diazın boyu 1.74, əri Benji Maddenin boyu isə 1.68 san

timetrdir.

Müğənni Mustafa Sandal və xanımı Emina Sandal da eyni boydadırlar. 1.73 santimetr olan Eminə hündürdaban ayaqqabıda daha hündür görünür.

Aktrisa Nikol Kidmanın boyu 1.80, əri Keys Urbanın boyu isə 1.75 santimetrdir.

Aktyro Sez Qrinlə xanımı Klar Qrantla aralarında xeyli boy fərqi var. Belə ki, Sezin boyu 1.60, Klrın boyu isə 1.80 santimetrdir.

Milli.Az

