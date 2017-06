ABŞ-da qonur ayı 16 yaşlı marafon iştirakçısını parçalayıb.

Publika.az xəbər verir ki, marafon iştirakçılarından biri yolun meşəlik ərazidən keçən hissəsində yırtıcı heyvanın təqibinə məruz qalıb. Gənc oğlan qaçarkən anasına SMS yazaraq arxasınca ayı gəldiyi barədə məlumat verməyə macal tapıb. Hadisə o, məsafəni yarı etdikdən sonra baş verib. Marafonçunun meyiti könüllülər tərəfindən tapılıb. (report)

