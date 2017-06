Beynəlxalq koalisiya Suriyadakı təyyarələrinin yerini dəyişir

Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya Suriyadakı təyyarələrinin yerini dəyişdirmək qərarına gəlib.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, koalisiya nümayəndələri qərarın bu yaxınlarda baş vermiş hadisə ilə bağlı qəbul edildiyini bildiriblər.

İyunun 18-də ABŞ Rəqqa səmasında Suriyaya məxsus "Su-22" təyyarəsini vurub.

Dəməşq bildirib ki, təyyarə İŞİD terrorçularına qarşı aparılan əməliyyatda iştirak edib və koalisiyanı zərbələri terrorçularla razılaşdırmaqda ittiham edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.