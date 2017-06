Şimali Koreya hökuməti tərəfindən sərbəst buraxılan ABŞ-lı tələbə Otto Frederik Vombiyer vətənində dünyasını dəyişib.

Publika.az xəbər verir ki, 2015-ci ildə turist qrupunun tərkibində KXDR-ə gələn Vombier qaldığı hotelin xidməti otağında siyasi plakatı divardan qoparıb.

Buna görə tələbə Şimali Koreya Ali Məhkəməsi tərəfindən 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O. F. Vombiyer Koreya xalqının birliyini sarsıtmaqda günahlandırılıb.

