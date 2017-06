Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin Suriyanın İraqla sərhəddə yerləşən Təll-Şaer yaşayış məntəqəsinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 12 dinc sakin ölüb.

"Report" xəbər verir ki, ölənlərin hamısının bir ailənin üzvləri olduğu bildirilir.

Təll-Şaer yaşayış məntəqəsi Əl-Hasaka mühafəzəsində yerləşir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.