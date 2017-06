Bakı. Trend:

RusiyaFederasiyasının Kareliya Respublikasında yerləşən Ladojskoe gölündə göyərtəsində yeniyetmələr olan qayıq çevrilib.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, 2 yeniyetmə üzərək göldən çıxa bilib, 3-ü isə itkin düşüb.

Məlumata əsasən, insident Pitkyarantsk rayonunda İmpilaxti körfəzinin çıxışında baş verib.

