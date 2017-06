Türkiyənin Diyarbakir bölgəsində baş vermiş ağır yol-nəqliyyat hadisəsi insan tələfatı ilə nəticələnib.

Publika.az xəbər verir ki, Diyarbakir-Bingöl şosesində içərisində polis əməkdaşlarının və vətəndaşların olduğu mikroavtobusların toqquşması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 18 nəfər yaralanıb. Həyatını itirənlərdən biri uşaq, yaralananlardan 9-u polisdir.

Hadisə ilə bağlı tədqiqat aparılır.

