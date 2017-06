Bakı. Trend:

Türkiyədə separatçı terror təşkilatının üzvləri minaatanlardan istifadə etməklə Çukurcadan Vana gedən hərbi karvana hücum ediblər.

Trend-in Türkiyə KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, hücum nəticəsində Türkiyənin 1 əsgəri şəhid olub, 6-sı isə yaralanıb.

Məlumata əsasən, yaralananlar yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

