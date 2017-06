Bakı. Trend:

Beynəlxalq koalisiyanın Hərbi Hava Qüvvələri Suriyanın Tell-Şaer qəsəbəsinə hava zərbələri endiriblər.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, hava zərbələrinin nəticəsində bir ailənin 12 üzvü həlak olub.

Qeyd edək ki, ABŞ-ı və onların müttəfiqlərinin hava zərbələri nəticəsində bir ay ərzində 200-dən artıq dinc sakin həlak olub.

