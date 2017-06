Meksika həbsxanasında 3 min dustaq qiyam qaldırıb

Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ Bazar ertəsi Meksikanın Nuevo-Leon ştatında yerləşən böyük "Topo-Çiko" həbsxanasında iğtişaşla nəticələnən kütləvi etiraz aksiyası baş verib.

"Report"un xəbərinə görə, qiyama islah müəssisəsinin de-fakto bu yaxınlarda ora gəlmiş xüsusi təhlükəli cinayətkarın nəzarətinə keçəcəyi ilə bağlı yayılan şayiələr səbəb olub.

Regionun təhlükəsizlik qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Aldo Suasua bildirib ki, qiyam və iğtişaşlarda 3 minə yaxın məhbus iştirak edib.

İğtişaş yatırılan zaman hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən gözyaşardıcı qaz tətbiq olunub. İki məhbusun travma aldığı bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.