Rusiyanın Kareliya Respublikasında yerləşən Ladojskoe gölündə göyərtəsində yeniyetmələrin olduğu qayıq çevrilib.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər xilas edilib, 3 nəfər ölüb.

Hazırda hadisənin baş vermə şəraiti araşdırılır. Axtarışa 200-dən çox adam cəlb olunub.

