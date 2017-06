Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Ramana qəsəbəsində sərxoş oğul atasını döyərək ona xəsarət yetirib.

"Report"un xəbərinə görə, fərdi yaşayış evində Hüseynzadə Tağı atası, 57 yaşlı Hüseynzadə Azər Tağı oğlu ilə əlbəyaxa mübahisə edib. Nəticədə A.Hüseynzadə döyülərək ağır xəsarət alıb. O , xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xəsarət alan şəxs polislərə ilkin ifadəsində oğlunun içki qəbul etdikdən sonra onu dəfələrlə döydüyünü bildirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.