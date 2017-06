Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsində intihara cəhd hadisəsi qeydə alınıb.

"Report"un xəbərinə görə, 1988-ci il təvəllüdlü İbrahimov Heydər Məhərrəm oğlu ailə-məişət zəminində mübahisə edərək bıçaqla qolunu bir neçə yerdən kəsib.

Ailə üzvlərinin köməkliyi ilə o xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən araşdırma başlanılıb.



