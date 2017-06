Ən güclü akkumulyatorlu smartfon təqdim olundu - VİDEO - FOTO

"Lenovo" şirkəti tərəfindən hazırlanmış "Moto E4" və "E4 Plus" smartfonları rəsmi təqdim edilib.

Milli.Az ICTnews-a istinadən bildirir ki, "Moto E4 Plus" modeli 5000 milliamper/saat tutumunda batareya ilə təchiz edilib. İstehsalçının sözlərinə görə, smartfon adi rejimdə iki gün ərzində avtonom işləyir. Bundan başqa, telefon 1280x720 nöqtə təsvir ölçülü 5,5 düymlük diaqonala malik ekranla təchiz edilib. Əməli yaddaşın tutumu 3 QB, daxili yaddaşın tutumu isə 16 və ya 32 QB təşkil edir. Əsas kameranın təsvir ölçüsü 13 meqapiksel, ön kamerada isə 5 meqapikseldir, hər iki kamerada "LED" işıqlandırıcı mövcuddur.

"Moto E4" modeli 5 düymlük "HD" təsvir ölçülü ekran, metal korpus və 2800 milliamper/saat tutumunda akkumulyatorla təchiz edilib. Smartfon 8 meqapiksellik əsas kamera, 1,3 QHs takt tezlikli dördnüvəli "MediaTek MT6737" prosessoru, 2 QB-lıq əməli yaddaş və 16 QB-lıq daxili fləş yaddaşla təchiz edilib.

Hər iki model metal korpusa malikdir, iki SİM kart, barmaq izi skanerini dəstəkləyir və "Android 7.1.1 Nougat ƏS" mobil sisteminin idarəetməsi altında işləyir.

2017-ci ilin iyulunda "Moto E4" və "Moto E4 Plus" modellərinin satışına başlanılacaq. Smartfonların qiyməti müvafiq olaraq 129 və 179 dollardır.

