Malidə silahlılar turizm kompleksinə hücum edib: 5 ölü

Malidə bir qrup silahlı turizm kompleksinə hücum edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, silahlılarln hücumu nəticəsində 1 hərbçi və 4 dinc sakin həlak olub, 1 nəsəfr isə itkin düşüb.

Məlumata əsasən, 5 nəfərdən ibarət silahlı qruplaşma "Kanqaba" turist kompleksinə hücum edib və mehmanaxanada olan insanlara atəş açmağa başlayıblar. Silahlılar bir qrup insanı girov götürsədə, hadisə yerinə gələn xüsusi təyinatlı dəstəsi tərəfindən 36 girov azad edilib və silahlıların hamısı öldürülüb.

Milli.Az

