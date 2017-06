“Facebook”da daha bir yeni imkan

Artıq "Facebook" sosial şəbəkəsinin istifadəçiləri şərh və statuslarına sərbəst olaraq Gif faylları da əlavə edə biləcəklər.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu funksiya bu gündən işə salınıb.



Animasiyalı görüntünün göndərilməsi üçün düymə smaylların seçimi ilə yanbayan yerləşir. Ancaq bununla bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də mövcuddur. Belə ki, istifadəçi sosial şəbəkəyə öz şəkil və görüntülərini yükləyə və yaxud URS ünvanı vasitəsilə şəkillər əlavə edə bilməyəcək.



Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün əlçatan olan və istifadəsi mümkün olan animasiyalı şəkillər "Giphy", "Tenor" və "Disney" kimi tərəfdaş xidmətlər götürülür.

Milli.Az

