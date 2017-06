"Bizim rəsmi nikahımız var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Şəbnəm Tovuzlu həyat yoldaşının başqa qadınla rəsmi nikahı olduğu haqda iddalarla bağlı "5-də 5" verilişində danışarkən deyib:

"Ərim məni tanımamışdan iki il əvvəl boşanıb. Sadəcə övladlarına baxır. Bizim rəsmi nikahımız ona görə yox idi ki, o, Rusiya vətəndaşı idi. Artıq Azərbaycan vətəndaşıdır və bizim rəsmi nikahımız var".

Dilarə Zamanova / Metbuat.az



