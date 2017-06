Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ 2018-ci ildə keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin vaxtı dəyişdirilib. "Report"un məlumatına görə, yarış 23 - 25 iyunda yox, 27 - 29 apreldə olacaq.

Bu, mövsümün 4-cü Qran Prisi olacaq. Əvəzində Soçi Qran Prisi 28 - 30 sentyabra keçirilib. 10 ildən sonra təqvimə qayıdan Fransa mərhələsi məhz Bakı mərhələsinin yerini tutub. Almaniya mərhələsi də təqvimə qayıtdığı halda, Malayziya Qran Prisi 21 mərhələləlik siyahıdan çıxarılıb.

Ümumilikdə mərhələlər rekord sayda - 21 olacaq:

23 - 25 mart. Melburn, Avstralia

6 - 8 aprel. Şanxay, Çin

13 - 15 aprel. Saxir, Bəhreyn

27 - 29 aprel. Bakı, Azərbaycan

11 - 13 may. Barselona, İspaniya

25 - 27 may. Monako

8 - 10 iyun. Monreal, Kanada

22 - 24 iyun. Kastelye, Fransa

29 iyun - 1 iyul. Spilberq, Avstriya

6 - 8 iyul. Silverstoun, İngiltərə

20 - 22 iyul. Hokkenhaym, Almaniya

27 - 29. Budapeşt, Macarıstan

24 - 26 avqust. Spa-Frankorşamp, Belçika

31 avqust - 2 sentyabr. Montsa, İtaliya

14 - 16 sentyabr. Sinqapur

28 - 30 sentyabr. Soçi, Rusiya

5 - 7 oktyabr. Suzuka, Yaponiya

19 - 21 oktyabr. Ostin, ABŞ

26 - 28 oktyabr. Mexiko, Meksika

9 - 11 noyabr. San Paulu, Braziliya

23 - 25 noyabr. Abu Dabi, BƏƏ



