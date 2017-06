Bakının Binəqədi rayonunda yaşlı kişini inək vurub.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, 1969-cu il təvəllüdlü Qədimov Elyas Səyyad oğlu "Baksol yolu" ilə piyada gedərkən ona yanında sahibi olmayan inək hücum edib.

Nəticədə kişi qarnının ön divarı və döş qəfəsindən kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlər alıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti orta-ağırdır.

Milli.Az

