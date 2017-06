"Kiralık aşk" serialının ulduzu Elçin Sanqu sosial şəbəkə paylaşım ilə maqazin mediasının diqqətini çəkib.

Milli.Az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, o, istirahət zamanı çəkdiyi şəkilləri şəxsi İnstaqram hesabında yayıb.

Qeyd edək ki, şəkillər Taylandda çəkilib.

Milli.Az

