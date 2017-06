Rüfət Səfərovun məhkəməsi təxirə düşdü - SƏBƏB?

Bakı. Samir Əli - Trend:

Bu gün Ali Məhkəmədə Zərdab rayon Prokurorluğunun həbsdə olan sabiq müstəntiqi Rüfət Səfərovun Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından verdiyi kassasiya şikayətinə baxılıb.

Trend-in məlumatına görə, hakim Gülzar Rzayevanın sədrliyi ilə keçirilən iclasdda hakim bildirib ki, məhkəmə Rüfət Səfərovun prosesdə iştirakının təmin edilməsi barədə qərar çıxarıb. Lakin, Penitensiar Xidmət R. Səfərovunb məhkəməyə gətirilməsini təmin etməyib.

Prosesdə o da məlum olub ki, R. Səfərovun digər vəkilləri Yalçın İmanov və Fariz Namazlı prosesdə iştirak edə bilmir. Buna görə də proses iyulun 11-nə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda bildirilirdi ki, Zərdab Rayon Prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi R.Səfərov "Prokurorluq haqqında" qanunun 34-cü və "Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu işçilərinin etik davranış Kodeksi"nin 30 və 31-ci maddələrinin tələblərini kobud surətdə pozaraq prokuror və ya müstəntiq vəzifəsi ilə bir araya sığmayan hərəkətlərə yol verdiyinə görə, prokurorluq orqanlarından xaric edilib.

Onun barəsində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdı. Binəqədi Rayon Məhkəməsində onun barəsində 3 ay 26 gün müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. Bir müddət sonra isə məhkəmənin qərarı ilə R.Səfərovun barəsindəki həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilmişdi və o, azadlığa buraxılmışdı. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə R.Səfərov 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Şirvan Apelyasiya Məhkəməsi bu hökmü qüvvəsində saxlayıb.

R.Səfərov Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin keçmiş rəhbəri, sabiq deputat Eldar Sabiroğlunun oğludur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.