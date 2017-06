Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ "Azərbaycanda iş üçün müraciət edənlərin sayı azalıb".

"Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümov keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, hazırda ölkənin əmək bazarında vəziyyət sabitləşib: "Bu ilin ilk beş ayında 69 250 nəfər iş üçün Məşğulluq orqanlarına müraciət edib. Ötən ilin eyni dövründə isə müraciətlərin sayı 141 651 olub".

Nazirin sözlərinə görə, iş üçün müraciət edənlərin sayı 2.2 dəfə azalıb



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.