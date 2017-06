Bakı. Azad Həsənli - Trend:

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının baş direktoru Qay Rayder 2018-ci ilin may ayında Azərbaycana səfər edəcək.

Trend-in məlumatına görə, bunu Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümov deyib.

Onun sözlərinə görə, BƏT rəhbəri ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş iri konfransda iştirak edəcək.

