Kopenhagenə uçan təyyarə havada tüstüləndi - QƏZA

Skandinaviya Hava Yollarına məxsus sərnişin təyyarəsi göyərtədə tüstülənmə səbəbindən havaya qaxdığı Qdansk şəhər aeroportuna geri qayıdıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, təyyarə Kopenhagenə reys həyata keçirimiş. Təyyarə havaya qalxdıqdan sonra göyərtədə tüstülənmə baş verib. Təyyarə ekipajı dərhal geri qayıtmaq barədə qərar qəbul edib.

Sərnişinlər aeroportda rezin trapla təxliyyə ediliblər.

Təyyarənin salonunda tüstülənmənin nədən baş verməsi hələ məlum deyil. Hazırda təyyarə mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.