Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümov deyib.

O qeyd edib ki, bu sistem vasitəsilə istənilən maraqlı şəxs özünə iş yeri tapa biləcək.

Nazirin sözlərinə görə, oxşar sistem işçi axtaran işəgötürənlər üçün də yaradılacaq.

Milli.Az

