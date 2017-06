Rusiyada bədbəxt hadisə baş verib.



Metbuat.az Britaniya mediasına istinadən bildirir ki, maşınla yolda gedən cütlüyün ehtirası bədbəxt hadisə ilə nəticələnib. "NİVA" markalı avtomobilin arxa oturacağında cinsi əlaqədə olan cütlük ehtiraslarına qurban gedib. Çayın kənarında dayanan "NİVA" aşıb. Çaya düşən cütlük boğularaq ölüb.

Evqeni Çernov və Yana Kruçkova adlı gənclərin 22 yaşı olub.

Həmin cütlüyün fotolarını təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

