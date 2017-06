Madonnadan inanılmaz jest: Övladlığa götürdüyü Devid üçün elə bir şey etdi ki...

Məşhur müğənni Madonna övladlığa götürdüyü oğlu Devid Bandanın "Benfika" futbol klubunun aşağı yaş qrupları komandasında oynaması üçün Portuqaliyada 5 milyon paund (10 milyon 726 min manat) dəyərində ev alıb.

Publika.az xəbər verir ki, müğənni Portuqaliya komandasında futbol oynamaq şansı olan oğlu üçün hazırda yaşadığı Nyu-York şəhərindən 3300 kilometr uzağa köçmək qərarı verib.

Müğənni daha öncə "PSJ" komandasının alt qrupunda oynayan oğlunun "Benfika"da daha böyük uğurlar qazanacağına ümid etdiyini deyib.

Madonna bildirib ki, adını daşıdığı anasını 5 yaşında olarkən xərçəng xəstəliyindən itirib. Buna görə də anasızlığın necə hiss olduğunu yaxşı bilir və oğlunun tək qalmasına heç cür razılaşa bilməz.

Zümrüd

