Müəllimlər üçün ərizə qəbulunun vaxtı açıqlandı

Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə ərizə qəbulunun vaxtı açıqlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyində bu gün müəllimlərin işə qəbul və is yerini dəyişməsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə İnsan resursları şöbəsinin müdir müavini Eşqi Bağırov deyib.

Onun sözlərinə görə, ərizə qəbulu iyulun 1-dən 14-dək keçiriləcək. “Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə 4 mərhələdən (elektron ərizədəki göstəricilərin qiymətləndirilməsi, test imtahanı, vakant yerlərin seçilməsi və müsahibə) ibarətdir”.

Gülxar

