Kolumbiyada enerji mənbəyi qismində küləyin gücündən istifadə edən elektromobilin sınaqları keçirilir.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “Belta” resursuna istinadən yazır ki, “Eolo” və ya “Aeolus” adlanan avtomobil prototipi Nelson Havyer Roldan tərəfindən hazırlanıb.



Saatda 130 km-dək sürət yığan küləklə işləyən elektromobil enerji toplamadan 110 km avtonom hərəkət edə bilir.



Nizam Nuriyev











