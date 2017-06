Azərbaycanda ən çox sevilən idman növlərindən olan cüdonun tarixi haqqında film çəkilib.

Filmin müəllifləri bir neçə ay öncə “26-cı dəqiqə” adlı sənədli filmini ərsəyə gətirən CBC Sport telekanalının Proqramlar şöbəsinin aparıcısı və müəllifi Vəfa Ağabalayeva, layihə rəhbəri isə beynalxalq festivallar laureatı Azər Əliyevdir.

“Qələbə yolu” adlanan sənədli filmdə Azərbaycan cüdosunun tarixindən və bu günündən bəhs edir. Film iyunun 23-ü, saat 21:00-da efirə gedəcək.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.