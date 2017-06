Ermənistanın "Artsiv" dəstəsini tamamilə məhv edən kəşfiyyatçımızı kim olub?

Azərbaycan haqqında məlumat bazasının genişlənməsi və Vikipediyanın etibarlı mənbələrlə zənginləşməsi üçün AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK) Sərbəst elektron resurslarla iş şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Vikipediyaya məqalələrin əlavə edilməsi prosesi davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, 123-cü alayın kəşfiyyat bölüyünün komandiri - mərhum Bayram Bayramov haqqında MEK-in Sərbəst Elektron resurslarla iş şöbəsi əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Vikipediyasında məqalə yaradılıb.

Məqaləylə burdan tanış ola bilərsiz:

https://az.wikipedia.org/wiki/Bayram_Bayramov_(K%C9%99%C5%9Ffiyyat%C3%A7%C4%B1)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.